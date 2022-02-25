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Врач рассказала, как сохранить здоровую кожу под медицинской маской

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказала, как сохранить здоровую кожу под медицинской маской
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Маска — необходимая и обоснованная мера противовирусной безопасности, но неправильно подобранное средство защиты может оказать негативное воздействие на кожу. Об этом рассказала врач-косметолог Елена Романенко.

— Возможно раздражение в местах, где маска тесно прилегает к лицу. Чаще всего — на переносице и под глазами. Обычно кожа успевает восстановиться, но если вы носите маску ежедневно и подолгу, то проблемы накапливаются, доставляя все больший дискомфорт, — отметила она в комментарии «Москве 24».

По словам косметолога, маску следует подбирать по размеру. Она не должна сползать, но и не должна сдавливать лицо.

Врач советует добавить в ежедневный уход косметику с противовоспалительными и успокаивающими компонентами. Раздраженные места нужно умывать мягким очищающим средством для кожи лица, а затем наносить на них успокаивающий крем.

На время ношения маски косметолог советует отказаться от плотного тонального крема. Также не стоит использовать помаду, так как она может отпечататься на маске и размазаться по лицу.

До этого пластический хирург Мадина Байрамукова назвала «Вечерней Москве» способы борьбы с кисетными морщинами.

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