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В ДНР раскрыли данные о числе погибших в результате боевых действий

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР раскрыли данные о числе погибших в результате боевых действий
Фото: president.gov.ua

Не менее 5059 человек, в том числе 91 ребенок, погибли за все время боевых действий в ДНР. Об этом заявила республиканский омбудсмен Дарья Морозова в пятницу, 25 февраля.

При этом, по данным Морозовой, в период с 18 по 25 февраля погибло девять военнослужащих и восемь мирных жителей. Еще 45 военных и 21 гражданский пострадали, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.

Страна должна будет, как считает он, отказаться от потенциальных планов о вступлении в НАТО. Будет ли при этом сменено руководство страны — решать украинскому народу, однако очевидно, что в случае капитуляции народ откажется от правительства, которое привело Украину к войне и поражению, уверен Литовкин.

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