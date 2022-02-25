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Доктор Мясников объяснил, чем опасны принципы советского питания

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Мясников объяснил, чем опасны принципы советского питания
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему советские принципы питания опасны для здоровья современного человека.

— Начнем с завтрака. Овсяная каша богата клетчаткой, растительным белком, она показана кардиологами как лучшее питание для сердечников. А вот маслом кашу испортить можно. Особенно, если это не сливочное масло, а маргарин. Это все сказывается на лишнем весе и работе сердца, — сказал врач в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Обед в советской кулинарии традиционно начинается с супа. По словам врача, он готовит пищеварительный тракт к приему второго блюда: ты ешь, вырабатываются соки, и твердая пища потом быстрее усваивается.

— Японцы, например, пьют перед приемом пищи теплую воду. Такой же эффект. Но главный минус супа — это основной источник соли, тем более что зачастую мы дополнительно солим такое блюдо. Нужно делать его несоленым и постным, — сказал доктор.

Один из главных принципов советского питания — есть все с хлебом.

— Это нужно только изможденным и худым, так как в хлебе огромное количество калорий, соли, высокий гликемический индекс, что ведет к ожирению. Но нужно помнить, что нет полезных продуктов, как и вредных. По чуть-чуть можно все, — отметил ведущий.

Доктор Мясников рассказал, как избежать разрушающего мозг страшного заболевания.

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