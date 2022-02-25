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Психолог Моисеев дал советы для снижения уровня стресса

Анастасия Колоскова

Общество
Психолог Моисеев дал советы для снижения уровня стресса
Фото: Unsplash

Чтобы снизить уровень стресса на фоне происходящих мировых событий, людям стоит меньше читать новости и сообщения в соцсетях. Такой совет россиянам дал психолог, доцент кафедры социальной психологии Московского института психоанализа Андрей Моисеев.

Он отметил, что подверженным стрессу гражданам стоит в первую очередь ограничить поступление тревожной информации.

— Старайтесь все-таки поменьше читать новостей, особенно это касается социальных сетей. Это связано с тем, что любые стороны конфликта — какой бы это конфликт ни был, кто бы ни был правым или виноватым — в любом случае стараются про себя сказать что-то получше, а другую сторону показать в неприглядном свете, — предупредил специалист.

По его словам новости не дадут объективной картины происходящего, но способны повлиять на психологическое состояние человека.

Моисеев посоветовал перенести внимание на домашние дела и бытовые задачи и меньше задумываться о будущем в условиях тревоги.

— Займитесь бытовыми вопросами: уборкой, помойте посуду, погладьте белье и спланируйте свое время на сегодня, на следующий день, — цитирует эксперта агентство городских новостей «Москва».

Психолог также отметил важность совместного времяпрепровождения с близкими и общения на важные личные темы.

В случае повышения уровня тревожности эксперт порекомендовал налить стакан воды и выпить его маленькими глотками. По его словам, этот несложный прием позволит стабилизировать состояние. Если же человек поймет, что не сможет сам справиться со стрессом, следует обратиться за психологической помощью к специалистам, добавил Моисеев.

До этого специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала, почему торопиться лучше медленно.

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