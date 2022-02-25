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Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин призвал украинских военнослужащих взять власть в свои руки.

— Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших жён и детей в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ, — уточнил российский лидер, обращаясь к ВСУ.

Видео: РИА Новости

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