Путин призвал украинских военных взять власть в свои руки

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин призвал украинских военнослужащих взять власть в свои руки.

— Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших жён и детей в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ, — уточнил российский лидер, обращаясь к ВСУ.

Видео: РИА Новости

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