Детский омбудсмен напомнила об ответственности за втягивание детей в незаконные акции

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции чревато наказанием. Об этом в пятницу, 25 февраля, напомнила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Напоминаю о том, что детей втягивать в митинги и незаконные акции — наказуемо, — написала омбудсмен на своей странице в социальной сети Facebook.

Она призвала родителей провести с детьми разъяснительную беседу о том, что отстаивать свои права они смогут в более взрослом возрасте, когда «смогут понять суть и подоплеку тех или иных действий».

Ярославская добавила, что дети не умеют полноценно фильтровать контент в социальных сетях, который, по ее словам, оставляет желать лучшего.

— Как Уполномоченный по правам ребенка в Москве я хочу, чтобы права детей не нарушались взрослыми, чтобы никто не вовлекал их в противоправные действия, — резюмировала омбудсмен, назвав бессовестным использование детей в политических целях.

Накануне столичная полиция предостерегла жителей Москвы от участия в несогласованных публичных мероприятиях и напомнила об ответственности за данное нарушение, предусмотренное законодательством РФ.

Аналогичное заявление сделала столичная прокуратура. В ведомстве добавили, что лицам, призывающим к участию в незаконных мероприятиях, уже вынесены предостережения.