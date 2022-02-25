Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Детский омбудсмен напомнила об ответственности за втягивание детей в незаконные акции

Анастасия Колоскова

Общество
Детский омбудсмен напомнила об ответственности за втягивание детей в незаконные акции
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции чревато наказанием. Об этом в пятницу, 25 февраля, напомнила уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Напоминаю о том, что детей втягивать в митинги и незаконные акции — наказуемо, — написала омбудсмен на своей странице в социальной сети Facebook.

Она призвала родителей провести с детьми разъяснительную беседу о том, что отстаивать свои права они смогут в более взрослом возрасте, когда «смогут понять суть и подоплеку тех или иных действий».

Ярославская добавила, что дети не умеют полноценно фильтровать контент в социальных сетях, который, по ее словам, оставляет желать лучшего.

— Как Уполномоченный по правам ребенка в Москве я хочу, чтобы права детей не нарушались взрослыми, чтобы никто не вовлекал их в противоправные действия, — резюмировала омбудсмен, назвав бессовестным использование детей в политических целях.

Накануне столичная полиция предостерегла жителей Москвы от участия в несогласованных публичных мероприятиях и напомнила об ответственности за данное нарушение, предусмотренное законодательством РФ.

Аналогичное заявление сделала столичная прокуратура. В ведомстве добавили, что лицам, призывающим к участию в незаконных мероприятиях, уже вынесены предостережения.

Читайте также:
несанкционированная акция предупреждение Омбудсмены
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте