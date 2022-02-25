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НАТО призвало Россию немедленно прекратить операцию на Украине

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
НАТО призвало Россию немедленно прекратить операцию на Украине
Фото: depositphotos

России необходимо как можно быстрее вывести войска из Украины и прекратить операцию. Об этом заявили в пресс-службе НАТО в пятницу, 25 февраля.

— Россия несет полную ответственность за этот конфликт. Она отвергла путь дипломатии и диалога, неоднократно предлагаемый ей НАТО и союзниками, — говорится в сообщении.

За решение президента Владимира Путина провести операцию, как подчеркивается, Москве придется заплатить «суровую» цену. При этом альянс выразил солидарность властям и народу Украины.

НАТО уточнило, что по-прежнему привержено основополагающим принципам европейской безопасности. Альянс продолжит оказывать практическую и политическую поддержку Украине, отмечается на сайте НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.

Страна должна будет, как считает он, отказаться от потенциальных планов о вступлении в НАТО. Будет ли при этом сменено руководство страны — решать украинскому народу, однако очевидно, что в случае капитуляции народ откажется от правительства, которое привело Украину к войне и поражению, уверен Литовкин.

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