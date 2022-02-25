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МИД РФ: Штаты не раз мешали мирным переговорам России и Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
МИД РФ: Штаты не раз мешали мирным переговорам России и Украины
Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты Америки не раз препятствовали мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Относительно того, что в Вашингтоне озабочены или с тревогой смотрят на переговорные процессы — я не знаю, почему они там с тревогой смотрят на эти переговорные процессы, учитывая, что именно они в Вашингтоне эти переговорные процессы и блокируют, — уточнила она.

По словам Захаровой, именно Вашингтон приказал Киеву не вести переговоры с Луганской и Донецкой независимыми республиками. Более того, именно Штаты прервали переговоры Украины с Россией, рассказала официальный представитель МИД РФ в эфире Первого канала.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.

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