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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили в Москве и Московской области. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил Гидрометцентр России.

Отмечается, что «желтый» уровень действует с 21:00 25 февраля до 21:00 27 февраля как в Москве, так и в Подмосковье.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится на сайте Гидрометцентра.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в грядущие выходные в европейской части России будет облачно, возможен сильный ветер. Он добавил, что в начале марта москвичей ждет солнечная погода, настанет период антициклона. Он продержится несколько дней и принесет с собой солнце. Возможно, солнечная погода сохранится и 8 марта.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы. Метеоролог отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.

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