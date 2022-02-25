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Российские войска в ходе спецоперации на Украине блокировали Сумы и Конотоп

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Российские войска в ходе спецоперации на Украине блокировали Сумы и Конотоп
Фото: gur.gov.ua

Российские военные в ходе операции на Украине блокировали населенные пункты Сумы и Конотоп. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

— Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах, — передает слова Конашенков РИА Новости.

До этого официальный представитель Минобороны РФ заявил, что в ходе спецоперации на Украине из строя вывели 211 объектов военной инфраструктуры. Кроме того, было уничтожено 67 танков, 16 систем залпового огня и 87 специальных военных автомобилей. Также российские солдаты захватили большое количество вооружения, которое Украине предоставили страны Запада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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