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Управлявшая питбайком девочка-подросток пострадала в ДТП на западе Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Управлявшая питбайком девочка-подросток пострадала в ДТП на западе Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 56 Карта всех событий

На западе Москвы 15-летняя девочка за рулем питбайка врезалась в легковой автомобиль. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

Инцидент произошел во дворе дома 56 по Мичуринскому проспекту. Подросток на питбайке столкнулась с легковушкой, которая двигалась в попутном направлении. В результате ДТП несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта получила перелом правой ноги.

В ведомстве отметили, что девочка передвигалась на питбайке в защитной экипировке

— В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД, на место происшествия вызваны родители пострадавшей, — отмечается в сообщении Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

До этого сообщалось, что пожилой человек погиб в ДТП на юго-востоке столицы. Инцидент произошел у дома 3 по улице Кухмистерова. Пешеход оказался под колесами автомобиля «Хендай Гетц», когда попытался перейти проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пожилой мужчина скончался до приезда скорой.

Статистика ГИБДД

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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