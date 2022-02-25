Автомобилист насмерть сбил пожилого пешехода на юго-востоке Москвы

Фото: Depositphotos

Россия, Москва, улица Кухмистерова, 3к1 Карта всех событий

Пожилой человек погиб в ДТП на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел у дома 3 по улице Кухмистерова. Пешеход оказался под колесами автомобиля «Хендай Гетц», когда попытался перейти проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пожилой мужчина скончался до приезда скорой.

— На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — отмечается в сообщении Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

До этого сообщалось, что на 85-м километре МКАД водитель автомобиля BMW врезался в отбойник. В результате ДТП водитель скончался.

24 февраля «Вечерняя Москва» писала, что неизвестный водитель наехал на 14-летнего ребенка на Калужском шоссе. Инцидент случился при въезде на территорию торгового центра в Новой Москве.

Статистика ГИБДД

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.