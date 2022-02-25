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Водитель скончался в ДТП на 85-м километре МКАД

Виктория Храменкова

Происшествия
Водитель скончался в ДТП на 85-м километре МКАД
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

На 85-м километре МКАД водитель автомобиля BMW врезался в отбойник. Отмечается, что в результате ДТП водитель скончался. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— На внешней стороне 85 км МКАД легковой автомобиль BMW наехал на отбойник. В результате аварии водитель автомобиля погиб, — говорится в сообщении.

24 февраля «Вечерняя Москва» писала, что неизвестный водитель наехал на 14-летнего ребенка на Калужском шоссе. Инцидент случился при въезде на территорию торгового центра в Новой Москве.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего автомобилиста, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом. Уточняется, что в этот же день на Мелитопольской улице водитель автомобиля марки МАЗ, нарушив правила движения, сбил 83-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Тело мужчины обнаружили очевидцы и сообщили в полицию.

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