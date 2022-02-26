«Страсть проходит»: Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым мужем

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Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как складываются ее отношения с мужем хоккеистом Игорем Макаровым, с которым она состоит в браке уже девять лет. Многие предсказывали, что супруги быстро разведутся из-за большой разницы в возрасте, но они до сих пор вместе и, как уверяет ведущая, счастливы.

Однако кое-что в их союзе изменилось за прошедшее время, к примеру, ушла былая страсть. Кудрявцева призналась, что избранник никогда не вел себя как романтик, но сейчас у пары даже толком нет интимной жизни.

— Когда я только выходила замуж, Яна Рудковская мне говорит: «Ну что? Сколько у вас раз в день секс?» Я говорю: «Ой, мы каждый день». Она меня похлопала по плечу, говорит: «Ну ничего-ничего. Скоро закончится». И скоро закончилось», — поделилась знаменитость в интервью Ирине Безруковой на YouTube-шоу «Начало».

Кудрявцева утверждает, что это естественные процессы для каждой пары, ведь они с мужем долго вместе.

— Когда ты долго замужем, любовь остается, а страсть проходит. Это даже по физиологии неправильно. Страсть проходит, все устаканивается, — сказала звезда.

Также она сообщила, что Макаров уже второй год сидит без работы. Он завершил спортивную карьеру еще в 2020-м и с тех пор, по словам Кудрявцевой, «ищет себя». Телеведущей же приходится одной содержать семью.

Телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла мечтающих о «красивых телках» в Instagram мужчин. С помощью фильтров в соцсети она придала себе вид полненькой дамы с нарисованными бровями, говорящей с восточным акцентом и поедающей пельмени.