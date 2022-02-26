Раскрыто убийство, совершенное более девяти лет назад на северо-западе Москвы

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Столичные следователи раскрыли убийство, которое было совершено более девяти лет назад. Об этом в пятницу, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 13 августа 2012 года около здания на улице Авиационной было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений.

В ходе совместной работы следователей, криминалистов ГСУ СК РФ по городу Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет и сотрудников правоохранительных органов проведен большой объем работы, проанализированы материалы уголовного дела и тщательно проверены собранные доказательства. Установлена личность погибшего, круг общения потерпевшего в 2012 году и свидетели преступления. Следователи решили проверить на причастность к свершению преступления знакомого погибшего. По подозрению в совершении преступления его задержали.

Следствие установило, что причиной убийства стал конфликт на почве личных неприязненных отношений. Фигуранту предъявили обвинение.

В ближайшее время в отношении 47-летнего задержанного изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Сотрудники столичного угрозыска задержали двух граждан Латвии, подозреваемых в убийстве футбольного агента в апреле 2021 года. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После совершения преступления злоумышленники скрылись от местных правоохранителей и были объявлены в международный розыск. Один из них был доставлен в Брянск.