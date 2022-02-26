Россиянам напомнили о законах, которые вступают в силу в марте

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил россиянам о законах, которые вступят в силу в марте.

Так, пенсии военным пенсионерам в России были проиндексированы на 8,6 процента. Закон распространяется на 2,6 миллиона жителей страны.

Кроме того, в РФ вводится ответственность за вождение автомобиля без диагностической карты. Закон касается тех, кто должен проходить технический осмотр в обязательном порядке — водителей такси и автобусов.

— Отдельно отмечу закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан, — добавил Володин.

Он напомнил, что граждане с медицинскими противопоказаниями не смогут иметь оружие на руках.

25 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 8,6 процента.

Размер пенсии, как уточняется, увеличился с 1 января 2022 года. В бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.

Таким образом, устанавливается размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года. Показатель составит 77,41 процента, а для пенсионеров-ветеранов предусмотрена ежемесячная доплата в размере 4,6 процента.