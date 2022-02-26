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Роспотребнадзор расскажет москвичам о цифровых финансовых услугах

Полина Долганова

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Роспотребнадзор расскажет москвичам о цифровых финансовых услугах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичный Роспотребнадзор проведет консультации москвичей по вопросам цифровых финансовых услуг 15 марта.

Мероприятия будут проводиться в честь Всемирного дня защиты прав потребителей. В 2022 году консультации пройдут под девизом «Fair Digital Finance — справедливые цифровые финансовые услуги».

Выездные консультации можно будет посетить в центрах госуслуг и в торговых центрах.

По итогам прошлого года Роспотребнадзор получил 64 530 сообщений, в которых говорилось о нарушении прав потребителей. Потребность в проведении консультаций возросла в связи с ростом числа граждан, которые стали пользоваться цифровыми услугами в период пандемии.

Чтобы получить консультацию, москвичи также могут обратиться по номеру +7 (495) 687-36-60 или в отдел консультационных услуг Центра гигиены и эпидемиологии, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что за минувший год в образовательном курсе «Шесть навыков эффективного соискателя», который организовал расположенный на ВДНХ «Техноград», приняли участие свыше трех тысяч москвичей.

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