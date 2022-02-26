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В России выявили 122 995 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 122 995 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 122 995 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3947 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 793 человека, еще 14 324 пациента были госпитализированы в больницы.

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 181 343 пациента.

Эффективность российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в аспекте госпитализаций и тяжелого течения заболевания «омикроном» составляет около 89 процентов. Об этом 26 февраля рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вице-премьер России Татьяна Голикова недавно сообщила, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составил 57,8 процента. Показатель превышает уровень в 80 процентов в четырех регионах: Санкт-Петербурге, Мурманской области, Карелии и Севастополе, уточнила Голикова. Коллективный иммунитет снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад людьми, добавила вице-премьер.

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