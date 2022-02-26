Зеленский заявил о необходимости входа Украины в состав ЕС

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 февраля, сообщил, что переговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на тему дальнейшей помощи стране.

Зеленский добавил, что он также потребовал принять решение о входе Украины в состав Евросоюза.

— Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь, — написал украинский лидер в своем Twitter.

Ukraine is fighting the invader with weapons in hands, defending its freedom and European future. Discussed with @vonderleyen effective assistance to our country from 🇪🇺 in this heroic struggle. I believe that the #EU also chooses Ukraine. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.