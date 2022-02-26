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Клишас: Ни один госорган не вправе нарушить мораторий на смертную казнь

Полина Долганова

Общество
Клишас: Ни один госорган не вправе нарушить мораторий на смертную казнь
Фото: Пресс-служба Совфеда

Введенный Конституционным судом Российской Федерации мораторий на смертную казнь не может нарушить ни один орган власти. Об этом в субботу, 26 февраля, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

— Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом РФ, — цитирует Клишаса РИА Новости.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка членства России в Совете Европы является «хорошей возможностью» для восстановления старых важных институтов в стране. В качестве примера Медведев привел смертную казнь, которая «активно применяется в США и Китае».

Совет Европы — организация, членство в которой помогало России решить множество внутренних проблем: в частности, улучшить условия содержания заключенных. Отстранение РФ от участия в организации может привести к проблемам с финансированием, которые Совет Европы будет вынужден решать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

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