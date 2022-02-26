В столичном зоопарке родился детеныш редкого мексиканского ядозуба

Фото: moscowzoo.ru

В Московском зоопарке родился детеныш редкого мексиканского ядозуба, занесенного в Красную книгу.

Ядозубы являются единственными ядовитыми ящерицами на земле.

— В нашей коллекции есть два представителя этого краснокнижного вида: молодые самец и самка. Последний раз они обзаводились детенышем три года назад, — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, в будущем новый детеныш сможет отправиться в один из ведущих зоопарков мира и найти себе пару.

В настоящее время увидеть малыша можно в вольере экспозиции «Удивительный мир рептилий» на старой территории зоосада, передали на сайте мэра Москвы.

18 января в Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка под Волоколамском в Подмосковье на свет появился детеныш домашнего яка. Специалисты установили, что это самка. Детеныш и родители живут в одном вольере, хотя обычно принято отделять самца от семьи. Однако отец Михаил оказался дружелюбным и проявил интерес к малышке. Позже на портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору имени для детеныша домашнего яка.