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Москвичам рассказали, где в городе можно увидеть работы Врубеля

Полина Долганова

Город
Москвичам рассказали, где в городе можно увидеть работы Врубеля
Фото: Пресс-служба Совфеда

Выставка художника Михаила Врубеля в Третьяковской галерее стала самой масштабной с 1956 года. При этом полюбоваться картинами творца можно не только в стенах музея, но и в городе.

Так, в рамках онлайн-экскурсии на сайте Третьяковской галереи и на сайте «Узнай Москву» москвичи смогут узнать историю особняков, которые когда-то были расписаны рукой художника.

— Живописец Александр Бенуа уверял, что художнику несказанно повезло встретить в Москве «чудаков», увлеченных разукрашиванием стен. На самом деле его заказчики вовсе не были чудаками. Они хотели следовать трендам, ведь такой элемент модерна, как роспись интерьера и фасада, процветал в те годы и в Европе, — рассказала научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Людмила Сайгина.

Жители столицы получат уникальную возможность узнать, как Врубель расписывал особняк Саввы Морозова на улице Спиридоновке, дом Алексея Викуловича в Подсосенском переулке и карнизы Дома-музея Виктора Васнецова в переулке Васнецова, создавал мозаику для отеля «Метрополь» и оформлял фасад флигеля Саввы Мамонтова на Садово-Спасской улице, передали на сайте мэра Москвы.

В начале ноября в Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась масштабная выставка «Михаил Врубель». Более 300 произведений мастера прибыли на экспозицию из 14 российских и зарубежных музеев. Многогранный мир Врубеля разместился на трех этажах галереи. Выставка продлится до 8 марта 2022 года.

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