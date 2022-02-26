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Сергей Собянин подвел итоги работы центра занятости «Моя работа» на Шаболовке

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин подвел итоги работы центра занятости «Моя работа» на Шаболовке
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Флагманский центр занятости населения «Моя работа» открылся на улице Шаболовке в столице ровно один год назад. За это время здесь была создана экосистема полного цикла «Самозанятость в руки». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 26 февраля.

Он отметил, что специалисты учреждения обучают горожан ведению собственного дела и использованию электронных платформ для продвижения товаров и услуг, а также помогают с регистрацией самозанятых, устройством на работу и собеседованием.

— За год работы центра почти 10 процентов от общего числа трудоустроенных людей стали самозанятыми или открыли свое дело, — написал глава города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

16 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице с начала 2020 года уровень безработицы снизился в семь раз. За этот период нашли новую работу около 300 тысяч горожан.

По ее словам, в настоящий момент уровень безработицы продолжает снижаться. На текущий момент он оставляет 0,44 процента — минимальное значение за два последних года.

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