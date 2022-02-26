Синоптики предупредили москвичей о сильном похолодании в первую весеннюю ночь

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Температура воздуха в первую весеннюю ночь в Москве может опуститься до минус девяти градусов. Однако днем потеплеет до плюс пяти градусов.

Метеорологи отметили, что похожие погодные условия прогнозируются и 2 марта в столице.

При этом в последние зимние дни погода будет комфортной. В дневное время суток 27 февраля воздух прогреется до плюс трех градусов. Также в этот день ожидается облачное небо.

В понедельник облаков станет меньше. Днем 28 февраля в городе потеплеет до плюс двух градусов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы. Метеоролог отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.

Также научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что ясная и солнечная погода, а также плюсовые температурные значения ожидают жителей столицы в конце последнего зимнего месяца и начале весны.