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Два гаража загорелись на юго-западе Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Два гаража загорелись на юго-западе Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Литовский бульвар, 1 Карта всех событий

Два гаража вспыхнули на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что из-за воспламенения внутри построек взорвались, предположительно, газовые баллоны.

По словам источника «ВМ», происшествие случилось по адресу Литовский бульвар, дом 1, строение 1.

23 февраля под Челябинском произошел взрыв газа в одном из жилых домов. В результате происшествия мужчина и 14-летний мальчик получили травмы. В пресс-службе местного управления МЧС России добавили, что хлопок спровоцировала разгерметизация бытового газового баллона. Однако последующего горения не последовало.

3 февраля в Нижнем Новгороде в одном из домов произошел взрыв газа. В результате происшествия мужчина с ожогами 75–80 процентов тела был госпитализирован в ожоговый центр, а женщине с гипертоническим кризом на месте оказывалась медицинская помощь. Также порядка пятидесяти человек были эвакуированы из дома, где произошел хлопок газовоздушной смеси.

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