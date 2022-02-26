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Краснокнижную сову спасли на Новом Арбате

Виктория Сикерина

Город
Краснокнижную сову спасли на Новом Арбате
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Нелегальное использование занесенной в Красную книгу совы пресекли на Новом Арбате в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 26 февраля.

В ведомстве отметили, что редкую птицу использовали для оказания фотоуслуг. О нарушении впоследствии заявили неравнодушные жители столицы.

— Сову изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей оказали необходимую помощь и начали лечение. У птицы практически отсутствовало хвостовое оперение, — говорится в сообщении.

21 февраля стало известно, что краснокнижную ушастую сову заметили на территории парка музея-заповедника «Царицыно». Птица занесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости как уязвимый вид на территории города. Она небольшая, немногим больше голубя, ее окраска коричнево-рыжая с густыми пестринами по всему телу, лапы полностью оперены.

До этого руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин рассказал, что возвращение перелетных птиц в регион с юга начнется с середины марта, а массовая миграция — в апреле.

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