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Корреспондент «ВМ» сообщил о взрывах в Донецке

Алексей Зернаков

Виктория Сикерина

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Политика
Корреспондент «ВМ» сообщил о взрывах в Донецке
Фото: Youtube / Военный обозреватель

Несколько взрывов произошли в Донецке в вечернее время 26 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

— Скорее всего, по окраине Донецка отработали грады. Взрывы слышны со стороны Киевского района города. Местные подтверждают, — передает репортер.

Утром пятницы в Киеве также были слышны звуки взрывов. Помимо этого, в ночь на 25 февраля на территории Ростовской области было зафиксировано не менее 14 снарядов из Украины. Отмечалось, что по данным фактам были возбуждены уголовные дела.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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