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Почти 160 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Виктория Сикерина

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Почти 160 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

По состоянию на 21:25 26 февраля в московских аэропортах задержали и отменили 156 рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписания».

Больше всего самолетов отменили во Внукове. Их число составило 53. При этом задержали в авиагавани девять авиарейсов.

В аэропорту Домодедово отменили вылет трех воздушных судов, а на более позднее время перенесли 15 рейсов.

В Шереметьеве отменили 51 самолет и задержали 25.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

26 февраля неизвестные сообщили о «минировании» столичных вокзалов и аэропортов Внуково и Шереметьево.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

В тот же день на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в указанном регионе.

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