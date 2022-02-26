Зеленский потребовал от ООН лишить РФ права голоса в Совбезе

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем потребовал лишить Россию права голосовать в Совете безопасности организации. Разговор состоялся в субботу, 26 февраля.

Уточняется, что украинский лидер также призвал ООН признать действия российской стороны на Украине «геноцидом». Примечательно, что такими полномочиями генсек организации не обладает.

— Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев, — написал Зеленский на официальной странице в социальной сети Twitter.

Накануне Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. За резолюцию проголосовали одиннадцать стран-членов, три воздержались. Авторы документа предложили обязать РФ прекратить применение силы против Украины и воздержаться от угрозы применения силы против любого государства ООН. Совбез ООН должен был обязать Москву немедленно и без предусловий вывести все войска с Украины.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.