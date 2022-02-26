Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН по Украине

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Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН с призывом немедленно прекратить операцию по демилитаризации Украины. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает корреспондент РИА Новости.

За резолюцию проголосовали одиннадцать стран-членов, три воздержались.

Авторами проекта выступили Соединенные Штаты и Албания. В тексте говорилось, что «СБ ООН поддерживает призыв генсека ООН к России прекратить наступление на Украину». В нем также выражалось «глубокое сожаление» в связи со сложившейся ситуацией.

Авторы документа предлагали обязать РФ прекратить применение силы против Украины и воздержаться от угрозы применения силы против любого государства ООН. Совбез ООН должен был обязать Москву немедленно и без предусловий вывести все войска с Украины, передает агентство.

Кроме того, России предлагалось отменить решения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Согласно проекту, Совбез ООН призвал бы стороны придерживаться Минских соглашений и работать конструктивно в соответствующих международных механизмах, включая «нормандский» формат и трехстороннюю контактную группу.

Президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова включили в список ограничительных мер Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании республик было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин подписал соответствующие указы.