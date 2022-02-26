В Дептрансе рассказали об изменениях в оплате проезда из-за санкций против банков

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пассажиры столичного транспорта, пользующиеся картами банка ВТБ, могут столкнуться с проблемами оплаты проезда посредством Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, к которым привязаны банковские карты Visa и Mastercard. Сбои в работе связаны с ограничением работы банков на территории России. Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 26 февраля.

В ведомстве отметили, что точно будут работать физические пластиковые банковские карты, а также карты платежной системы «Мир».

Оплатить проезд можно будет несколькими способами. Среди них карта «Тройка», Face Pay, билет «Единый», социальная карта и другие.

Уточняется, что пополнить баланс «Тройки» или соцкарты, а также купить «Единый» можно в кассах метро, автоматах или в мобильном приложении «Метро Москвы».

— Если не получается оплатить в мобильных приложениях Московского транспорта через Apple Pay или Google Pay, измените способ оплаты на банковскую карту, — заявили в пресс-службе.

С подробностями изменений в оплате проезда можно ознакомиться в сообщении Дептранса.

25 февраля Минфин Соединенных Штатов ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

О новых санкциях в отношении ВТБ объявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, они коснутся ВТБ, «Аэрофлота» и Ростеха. Джонсон особо подчеркнул, что Великобритания будет прикладывать все усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.