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«Разврат, матерщина»: Екатерина Гусева резко высказалась о современных сериалах

Юлия Курганова

Общество
«Разврат, матерщина»: Екатерина Гусева резко высказалась о современных сериалах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Екатерина Гусева соглашается далеко не на все предлагаемые ей проекты. Она не хочет сниматься в сериалах для стриминговых сервисов, сюжеты которых оказываются слишком жестокими.

— Сейчас стало модным снимать сериалы для платформ. Авторы избегают цензуры телевизионного формата, всяких ограничений, не хотят подстраиваться под вкусы аудитории. А если для интернета, то все можно! Разврат, матерщина. Иногда посмотришь — хоть детей не едят, и уже хорошо. Я избегаю подобных предложений — не хочется откровенной грязи и мерзости. Иногда приносят сценарии каких-то проектов, читаю, и к третьей странице начинает подташнивать, — поделилась артистка в интервью для «Каравана историй».

Гусева отметила, что никогда не гналась за успехом любой ценой. Она видит свою миссию в том, чтобы дарить зрителю свет.

Актриса вспомнила, что на съемках знаменитой «Бригады» тоже старалась не погружаться в кровавые бандитские разборки, которых было много по сюжету сериала. Она постаралась воплотить на экране образ верной и любящей жены и матери.

Екатерина Гусева объяснила, почему рано вышла замуж. После поступления в театральное училище имени Щукина она стала уходить из дома утром и возвращаться в одиннадцать вечера. На четвертом курсе познакомилась с Владимиром Абашкиным и после окончания института вышла за него замуж. С тех пор, по словам Гусевой, она находится под его крылом, его ей «подарило небо».

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