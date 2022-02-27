Посольство КНР в России назвало США настоящей угрозой для мира

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В посольстве Китая в Москве заявили, что Соединенные Штаты представляют реальную угрозу для мира. Диппредставительство призвало другие страны не забывать об этом.

На странице посольства в соцсети Twitter появилась пост со списком стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Туда попали более 20 государств.

— Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру, — написали в посольстве КНР.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь назвал легитимными обеспокоенности России в сфере безопасности. По его словам, ситуация вокруг Украины «возникла не сегодня». Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени, отметил он.