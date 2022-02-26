Постпред КНР при ООН назвал легитимными обеспокоенности РФ в сфере безопасности

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Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь заявил, что волнение России относительно безопасности являются легитимными.

По его словам, ситуация вокруг Украины «возникла не сегодня».

— И нынешняя ситуация не появилась внезапно. Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени, — сказал он.

Он добавил, что КНР поддерживает концепцию о всеобщей безопасности.

Цзюнь уточнил, что безопасность одной страны не должна укрепляться за счет безопасности других государства.

Постпред подытожил, что обеспокоенность РФ относительно безопасности должна быть удовлетворена на фоне пяти волн расширения Североатлантического альянса, передает РИА Новости.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин недавно заявил, что Китай выступает против любых односторонних санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.