«Зима постепенно отступает»: синоптики сообщили о погоде в Москве 27 февраля

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В воскресенье, 27 февраля, столичный регион окажется на юго-восточной периферии антициклона. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. При облачной погоде существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один — три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 65 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что зима постепенно отступает, чаще будет проглядывать солнце, температура в дневные часы с положительными значениями до трех градусов, ночью около минус двух, содержание кислорода в приземном слое воздухе близко к климатической норме.

Для метеозависимых людей, склонных к сосудистым спазмам, с гипертонической болезнью, нарушением сердечного ритма, нейроциркуляторной астенией и мигренью внешним фактором риска появления симптомов недомогания, головных болей, скачков артериального давления может стать интенсивный рост атмосферного давления. Необходимо контролировать артериальное давление, вовремя принимать рекомендованные врачом гипотензивные препараты и купировать болевые симптомы.

В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00 понедельника, 28 февраля.