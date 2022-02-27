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В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до 28 февраля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности до 28 февраля
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается в воскресенье, 27 февраля, на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 22:00 понедельника, 28 февраля.

Синоптики предупредили москвичей о сильном похолодании в первую весеннюю ночь. Температура воздуха в столице может опуститься до минус девяти градусов. Однако днем потеплеет до плюс пяти градусов. Метеорологи отметили, что похожие погодные условия прогнозируются и 2 марта в Москве.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы. Метеоролог отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.

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