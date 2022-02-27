Австралия планирует поставлять оружие Украине через страны НАТО

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Австралия уже помогает Украине и намерена поставлять ей оружие с помощью участников НАТО. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил австралийский премьер Скотт Моррисон.

— Мы уже оказываем значительную поддержку, посылая средства нелетальной помощи, но я только что поговорил с министром обороны, и мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнеров по НАТО, в частности, США и Соединенное Королевство. Мы будем работать через эти каналы, — передает его слова газета Sydney Morning Herald.

Австралия поможет другим странам альянса, которые уже поддерживают Украину.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.