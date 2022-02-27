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Голосование на конституционном референдуме началось в Белоруссии

Михаил Алимов

В мире
Голосование на конституционном референдуме началось в Белоруссии
Фото: Pixabay / jorono

В Белоруссии начался референдум по поводу изменений в Конституции страны. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в ЦИК Белоруссии.

— Для голосования на референдуме в республике открылись 5510 участков, — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что 217 из них открыли в лечебно-профилактических учреждениях страны, в которых не проводился досрочный этап голосования на референдуме. Он проходил с 22 по 26 февраля. Досрочно проголосовали 42,93 процента из всех внесенных в списки голосующих.

20 февраля в Комитете государственной безопасности (КГБ) республики сообщили, что группа людей готовилась сорвать референдум по обновленной Конституции Белоруссии.

Отмечается, что группировкой руководили кураторы из-за границы. Их также задержали. Члены группы призывали испортить бюллетени и запугать членов избирательной комиссии путем рассылки от имени правоохранителей.

Референдум о поправках к Конституции должен пройти в Белоруссии 27 февраля. Тогда же, по словам президента республики Александра Лукашенко, страна примет новую Конституцию.

Проект новой Конституции Белоруссии опубликовали до Нового года.

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