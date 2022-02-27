Российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Армия РФ уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Из них 23 пункта управления, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

Отмечается, что украинские националисты нанесли ракетный удар с помощью РСЗО «Град» в жилых кварталах пригорода Мариуполя. Есть жертвы среди мирных жителей.

При этом в министерстве подчеркнули, что российские солдаты не наносят ударов по городам и не допускают жертв среди гражданского населения.

В Минобороны рассказали, что войска ДНР и ЛНР при поддержке РФ взяли под контроль населенные пункты Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское, передает ТАСС.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.