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Советник главы МВД Украины: Медведчук сбежал из-под домашнего ареста

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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Советник главы МВД Украины: Медведчук сбежал из-под домашнего ареста
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

— Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, — написал Геращенко в своем Telegram-канале.

В июле 2021 года «ВМ» писала, что Печерский суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Выходить из дома политику запрещалось до 7 сентября.

12 октября Печерский районный суд Киева отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест.

Виктор Медведчук находится под домашним арестом в рамках дела по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Глава партии неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.

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