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Владимир Путин осмотрел ход строительства Национального космического центра

Евгений Белоусов

Технологии
Владимир Путин осмотрел ход строительства Национального космического центра
Фото: Администрация президента РФ

Строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в Москве ведется не только в интересах столицы или ракетно-космической отрасли — этот проект нужен всей стране. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин, посетив строительство центра.

— Решил посмотреть на месте, как это выглядит, в каком сегодня состоянии, — заявил глава государства.

Путина сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В центре будут расположены базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры, передает РИА Новости.

— К сожалению, не могу подойти и пожать вам руки, хотя и очень хотелось бы это сделать. Хочу пожелать вам всего самого доброго и успехов при завершении этого грандиозного объекта, — обратился Путин к рабочим.

До этого Рогозин заявил, что России и Европе необходимо найти новые направления для сотрудничества. Одним из них может стать космическая отрасль. В частности, доработка стартового комплекса «Союз» во французской Гвиане до пилотируемого уровня.

Такая инициатива, уверен Рогозин, позволит гражданам Франции экономить миллиарды евро налогов и позволит стране встать в один ряд с ведущими в космической отрасли государствами.

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