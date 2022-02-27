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Минобороны РФ заявило о применении украинскими войсками фосфорных боеприпасов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны РФ заявило о применении украинскими войсками фосфорных боеприпасов
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ заявило, что украинская армия использует фосфорные боеприпасы в пригородах Киева. Подобные боеприпасы запрещены к применению ООН. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева, вблизи аэродрома Гостомель, — заявил он.

Конашенков уточнил, что украинскими военными используются 122-мм снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21« Град». Уточняется, что эти боеприпасы остались у Украины еще со времен СССР.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

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