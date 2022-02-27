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Павел Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов в России и на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Технологии
Павел Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram-каналов в России и на Украине
Фото: vk.com/durov

Telegram может временно ограничить каналы в России и на Украине на время конфликта. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил основатель компании Павел Дуров.

По его словам, в последнее время Telegram-каналы стали все чаще распространять непроверенную информацию, а проверять каждую публикацию на достоверность у компании возможности нет.

— Призываю пользователей из России и с Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время, — написал в своем канале Дуров.

Он подчеркнул, что компания не хочет, чтобы Telegram использовали как инструмент дезинформации и разжигания межнациональной розни. Поэтому компания не исключает возможности временно ограничить работу каналов в России и на Украине в случае ухудшения ситуации.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

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