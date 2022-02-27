Автомобиль опрокинулся при ДТП в Москве

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Россия, Москва, улица Маршала Чуйкова Карта всех событий

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улицы Юных Ленинцев и улицы Маршала Чуйкова. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что в результате ДТП один из автомобилей перевернулся. Сейчас на месте аварии работают экстренные службы города.

— Занята одна из двух полос движения в сторону Волжского бульвара, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.