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В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 38 украинских комплексов ПВО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 38 украинских комплексов ПВО
Фото: Минобороны РФ

За время проведения на Украине спецоперации российскими войсками были уничтожены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Так, сегодня были уничтожены семь зенитных ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска. Сбиты три ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» под Черниговом.

Всего было уничтожено 27 пунктов управления и узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса» и 56 РЛС. Кроме того, с начала операции российские войска уничтожили 254 танка и других бронемашин, 31 самолет на земле, 46 реактивных систем залпового огня, 103 орудия полевой артиллерии и минометов, передает РИА Новости.

— Потери ВС России многократно меньше числа уничтоженных националистов, — заявил Конашенков.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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