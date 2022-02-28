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Вильфанд рассказал о погодной аномалии в начале марта

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Вильфанд рассказал о погодной аномалии в начале марта
Фото: Анна Быкова

В этом году в начале марта высота сугробов в Москве будет меньше в два раза, чем обычно. Об этом в понедельник, 28 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— За февраль высота снега уменьшилась почти на 30 сантиметров. Это очень много. По климатическим характеристикам высота снега должна увеличиваться. В конце марта высота снега должна быть 38 сантиметров, а она сейчас составляет 17 сантиметров, — поделился синоптик.

Он объяснил, что это явление может быть связано с очень теплым февралем, передает РИА Новости.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что погода в столичном регионе 1 марта будет определяться действием теплых антициклонов из Европы.

Метеоролог отметила, что в первый день весны температура воздуха поднимется до плюс семи градусов в Москве и области. Однако в ночное время суток специалисты прогнозируют небольшое похолодание.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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