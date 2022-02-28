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Путин приказал Минобороны перевести силы РФ в особый режим боевого дежурства

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
Общество
Путин приказал Минобороны перевести силы РФ в особый режим боевого дежурства
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 27 февраля, приказал Минобороны страны перевести сдерживающие военные силы в особый режим боевого дежурства.

По его словам, страны Запада не дружественно настроены в отношении России не только в вопросах экономики, они также допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

— Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, — цитирует главу государства RT.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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