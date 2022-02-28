Более шести тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в 2022 году

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более шести тысяч подъездов намерены отремонтировать в 2022 году в Подмосковье, передает пресс-служба МинЖКХ региона. К началу второго квартала планируют выполнить 10 процентов программы на этот год, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ремонтные работы проводятся в рамках программы «Мой подъезд», которая была запущена в 2016 году. За это время из 147 тысяч подъездов области отремонтировали порядка 94,6 тысячи. Перемены почувствовали свыше двух с половиной миллионов местных жителей.

В прошлом году работы провели в 11,5 тысячи подъездов. Ближе к концу текущего года будет отремонтирован юбилейный «стотысячный» подъезд».

Сообщается, что жители области принимают активное участие в ремонте, определяя дизайн и концепцию подъездов.

С 10 января работы по капитальному ремонту многоквартирных домов возобновили в столице. Всего в программу капремонта на 2022 год вошло более 1,7 тысячи жилых домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.