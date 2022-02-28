Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира

Фото: instagram/medwed33

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) обнародовала в понедельник, 28 февраля, новую версию рейтинга лучших теннисистов. Россиянин Даниил Медведев занял в таблице первое место.

О том, что российский спортсмен займет лидирующую позицию, стало известно на прошлой неделе, когда теннисист из Сербии Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира Иржи Веселы в 1/4 финала турнира в ОАЭ.

Так, Даниил Медведев занимает в рейтинге первое место с 8615 очками. Далее по списку идут серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублев.

30 января Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале Australian Open со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7. После игры россиянин рассказал, что во время финала «перестал мечтать» и играл только ради себя, близких и болельщиков.

Он отметил, что чувствует особенную поддержку со стороны россиян. Также спортсмен выразил благодарность команде и семье и пообещал болельщикам в следующий раз играть лучше.

По итогам поединка Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 титул на турнирах Большого шлема. Медведев заработал свыше 1,1 миллиона долларов по итогам турнира в Австралии.