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Дело возбудили после гибели женщины в результате наезда автомобиля на северо-востоке столицы

Виктория Сикерина

Происшествия
Дело возбудили после гибели женщины в результате наезда автомобиля на северо-востоке столицы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, улица Декабристов, 28к1 Карта всех событий

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбудили по факту смерти пешехода в результате дорожной аварии на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московской ГИБДД в понедельник, 28 февраля.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в вечернее время суток на улице Декабристов в районе дома № 28. Водитель сбил женщину, которая переходила магистраль в неположенном месте, а после скрылся. В результате пострадавшая скончалась от полученных травм.

После сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя и местоположение машины и задержали водителя. Им оказался мужчина, которого неоднократно лишали права управления транспортным средством за отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу и другие правонарушения, говорится в сообщении столичной ГИБДД.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на 5 процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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